Цифровые двойники людей научились подделывать сердцебиение

Ученые из Берлинского университета имени Гумбольдта сделали значительный шаг в развитии технологии цифровых двойников людей — теперь дипфейки могут имитировать реалистичное сердцебиение и тонкие изменения цвета лица. Это делает фальшивые видео еще более убедительными. Результаты исследования опубликованы в журнале Frontiers in Imaging.

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Дипфейками называют фотографии или видеозаписи, на которых голос или внешность человека «подделаны» с помощью нейросети. Слово происходит от английского термина deep learning (глубокое обучение) и fake (фальшивка). Такие ролики способны визуально воспроизводить чужую внешность, мимику и речь, создавая правдоподобную картинку.

В рамках эксперимента ученые разработали детектор, автоматически определяющий частоту пульса по видеозаписям. Для тестирования алгоритма ученые использовали 10-секундные дипфейк-видео, на которых лица людей были видны. Точность работы новой системы проверялась при помощи электрокардиографии — показатели пульса, полученные с помощью детектора, отличались от реальных данных всего на два-три удара в минуту.

Технология создания дипфейков может найти применение в индустрии развлечений, в приложениях для изменения внешности, а также в здравоохранении, например — для удаленного контроля состояния пациентов с использованием веб-камер. Однако ее все более высокая реалистичность вызывает опасения — дипфейки могут быть применены для манипуляций, дезинформации и мошенничества в интернете.