В Google Chrome устранили опасную уязвимость

Команда разработчиков Google Chrome выпустила стабильную версию браузера под номером 136 для Windows, macOS и Linux. Вроде бы очередное «техническое» обновление, но есть важная причина не откладывать его установку — в новой версии закрыли сразу восемь уязвимостей, включая одну очень серьёзную.

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Главная звезда (и одновременно тревожный сигнал) в списке — CVE-2025-4096, уязвимость высокой степени риска в HTML-движке Chrome.

В двух словах: это heap overflow (переполнение буфера), которое может возникнуть при обработке веб-страниц. Если злоумышленник грамотно воспользуется этой брешью, он сможет выполнить произвольный код на вашем компьютере. То есть буквально получить доступ к системе. Неудивительно, что Google заплатила $5000 исследователю, который её обнаружил.

Апдейт также закрывает несколько менее опасных, но всё равно важных проблем:

CVE-2025-4050 — ошибка с выходом за границы памяти в DevTools (средняя опасность);

CVE-2025-4051 — недостаточная проверка данных в DevTools (тоже средней степени);

CVE-2025-4052 — некорректная реализация одной из функций (низкая опасность).

Что делать?

Обновиться как можно скорее! Обычно Chrome обновляется сам, но лучше перепроверить:

Откройте chrome://settings/help — и убедитесь, что у вас стоит последняя версия.

Google, кстати, намеренно не раскрывает технические детали уязвимостей до тех пор, пока большинство пользователей не установит патчи.