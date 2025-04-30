Viber оштрафовали на 800 тыс. рублей

Таганский суд Москвы оштрафовал мессенджер Viber (Viber Media S.ár.l) за неисполнение обязанностей по обмену мгновенными сообщениями. Об этом сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции Москвы.

Viber был признан виновным в совершении правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 13.39 КоАП РФ ("Неисполнение обязанностей организатором сервиса обмена мгновенными сообщениями").

В конце прошлого года Viber был заблокирован по решению Роскомнадзора. По данным ведомства, мессенджер нарушал требования законодательства РФ, которые установлены для предотвращения угроз использования мессенджера в террористических и экстремистских целях, вербовки граждан для их совершения, продажи наркотиков, а также на площадке Viber размещалась противоправная информация.

По словам депутата Госдумы Антона Немкина, сервис за последние два года накопил штрафы на 1,8 миллиона рублей. При этом мессенджер их не оплачивал.