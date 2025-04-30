Суд оштрафовал мессенджер Viber на 800 тыс. рублей

Москва24

Таганский суд Москвы оштрафовал мессенджер Viber (Viber Media S.ár.l) за неисполнение обязанностей по обмену мгновенными сообщениями. Об этом сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции Москвы.

Viber оштрафовали на 800 тыс. рублей
© globallookpress.com

Viber был признан виновным в совершении правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 13.39 КоАП РФ ("Неисполнение обязанностей организатором сервиса обмена мгновенными сообщениями").

В конце прошлого года Viber был заблокирован по решению Роскомнадзора. По данным ведомства, мессенджер нарушал требования законодательства РФ, которые установлены для предотвращения угроз использования мессенджера в террористических и экстремистских целях, вербовки граждан для их совершения, продажи наркотиков, а также на площадке Viber размещалась противоправная информация.

По словам депутата Госдумы Антона Немкина, сервис за последние два года накопил штрафы на 1,8 миллиона рублей. При этом мессенджер их не оплачивал.

Наука и техника
Антон Немкин
Роскомнадзор
Госдума
Москва
Россия