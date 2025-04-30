Названы лучшие бюджетные телевизоры на российском рынке

Редакция портала «Палач» составила подборку из трех лучших бюджетных телевизоров на российском рынке в пределах 22 тысяч рублей.

© Hisense

Открывает список TCL 32S5400AF стоимостью от 15,2 тыс. руб. Он предлагает 32-дюймовый LED-экран с разрешением Full HD, поддержкой HDR10, яркостью 200 нит и функцией Micro Dimming для оптимизации качества изображения. Среди прочего отмечается наличие стереодинамиков мощностью 16 Вт, операционной системы Android TV и голосового помощника «Google Ассистент».

Следом идет Hisense 32A5NQ. При цене от 18,9 тыс. руб. он может похвастаться 32-дюймовой QLED-панелью с разрешением Full HD и яркостью 220 нит, стереодинамиками мощностью 16 Вт, фирменной ОС VIDAA, а также игровым режимом с минимальной задержкой отклика изображения и спортивным режимом с ИИ.

Замыкает подборку Tuvio 4K Ultra HD Frameless 43. Телевизор получил 43-дюймовый DLED-экран с разрешением 4K, поддержкой HDR10 и яркостью 300 нит, стереосистему с поддержкой Dolby Digital Plus мощностью 20 Вт и ОС Google TV. В России эта модель продается по цене от 21,7 тыс. руб.