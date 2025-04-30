До 30% кода в Microsoft пишет ИИ

Генеральный директор Microsoft Сатья Наделла рассказал, что искусственный интеллект сейчас пишет от 20 до 30 % кода, используемого во внутренних программных проектах компании.

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Наделла отметил, что ИИ лучше работает на некоторых языках программирования, например Python, но менее эффективен на других, таких как C++. Главный технолог Microsoft ранее предсказывал, что к 2030 году до 95 % всего кода может быть сгенерировано инструментами ИИ.

Когда Цукербергу задали тот же вопрос, он признался, что не уверен, сколько кода, сгенерированного искусственным интеллектом, его компания использует в настоящее время.

Генеральный директор Google Сундар Пичаи также недавно сообщил, что более 30 % их кода написано искусственным интеллектом. Однако неясно, как каждая компания определяет и измеряет код, созданный искусственным интеллектом, поэтому эти цифры могут отличаться в зависимости от интерпретации.