Во всех iPhone 17 увеличат объем оперативной памяти

Все смартфоны серии iPhone 17, которые выйдет осенью, получат увеличенный объем оперативной памяти. Об этом в своем блоге на Weibo заявил известный инсайдер Digital Chat Station.

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По информации специалиста, в компании Apple хотят, чтобы все новые смартфоны максимально поддерживали возможности нейросетей и искусственного интеллекта (ИИ). Поэтому все аппараты серии должны получить 12 гигабайт оперативной памяти.

Также Digital Chat Station рассказал, что в 2026 году Apple представит телефоны серии iPhone 18. Его источники сообщили, что аппараты будут работать с 6-канальными модулями оперативной памяти LPDDR5X. Это должно значительно увеличить производительность устройств.

Осенью 2024 года Apple выпустила смартфоны серии iPhone 16. Все четыре устройства линейки получили 8 гигабайт оперативной памяти. Тогда в Apple объясняли, что именно столько оперативной памяти необходимо для работы нейросети Apple Intelligence.

Ранее журналисты портала iDrop News заявили, что юбилейный iPhone 19 получит уникальный 1,4-нанометровый чип от TSMC. Таким образом в корпорации отметят 20-летнюю годовщину с выпуска первого смартфона Apple.