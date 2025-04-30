В Москве вырос спрос на разработку чат-ботов

В марте 2025 года москвичи и жители Подмосковья стали в два раза чаще заказывать услуги по созданию чат-ботов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщает сервис «Профи.ру», специализирующийся на поиске специалистов.

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В целом по России интерес к разработке чат-ботов за год вырос на 84%. Наиболее востребованными направлениями в сфере IT среди пользователей стали помощь программистов и создание ботов для Telegram. Также в пятерку популярных запросов вошли программирование на платформе 1С, работа с Excel и задачи в области data science.

Отмечается, что рост интереса к чат-ботам происходит быстрее, чем в других сегментах цифровых услуг. Увеличение спроса связано с тем, что малый и средний бизнес все чаще стремится автоматизировать клиентскую поддержку.

Мессенджеры вроде Telegram становятся ключевыми каналами общения, а чат-боты позволяют компаниям сэкономить ресурсы на начальных этапах и обеспечить быструю обратную связь.