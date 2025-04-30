Россия может стать первой на Северном полюсе Луны

Россия может оказаться первой страной, чьи аппараты достигнут Северного полюса Луны. Такую вероятность озвучил академик РАН Лев Зеленый, комментируя заявление гендиректора Роскосмоса Дмитрия Баканова о лунной программе России.

© Ferra.ru

В рамках программы планируется запуск шести аппаратов, включая дистанционные зонды «Луна-26» и «Луна-29», а также посадочные модули для контактных исследований — «Луна-27» №1 и №2, «Луна-28», «Луна-30». Эти миссии должны значительно продвинуть исследования Луны, включая её освоение.

Особое внимание уделяется Северному полюсу Луны, который ещё не был изучен с помощью посадочных модулей. По словам Зеленого, Россия может стать первой страной, которая отправит аппарат именно туда, что закрепит за ней приоритет в этой области. Одновременно с этим в планах России есть отправка аппарата к Южному полюсу Луны, где уже побывали иностранные экспедиции.

Кроме того, Россия активно сотрудничает с Китаем в рамках Международной лунной станции.