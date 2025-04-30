«Лаборатория Касперского» рассказала о сотрудничестве с Интерполом

«Лаборатория Касперского» в течение долгого времени взаимодействует с Интерполом. Об этом сообщил РИА Новости директор экспертного подразделения компании Kaspersky GReAT Игорь Кузнецов.

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По его словам, сотрудничество с международной полицией с каждым годом становится все более плотным. Оно касается вопросов текущего ландшафта угроз в какой-либо стране, тактик атакующих и конкретных вредоносных кампаний, против которых Интерпол намерен работать.

Также организацию могут интересовать адреса серверов атакующих.

«Например, нас просят указать в определенном регионе, где есть сервера, которые используются злоумышленниками. Получив эту информацию, сотрудники Интерпола могут их выключить и забрать», — рассказал Кузнецов.

Запросы на исследование вредоносных программ или экспертный анализ — еще два направления взаимодействия компании с международной полицией.

Директор экспертного подразделения привел в качестве примеров работы расследование, посвященное латиноамериканскому банковскому троянцу Grandoreiro. Сотрудники «Лаборатории Касперского» в Бразилии помогали правоохранительным органам прямо на месте. Также компания приняла участие в африканской операции, когда были арестованы сотни злоумышленников. Они занимались в основном мошенничеством в странах материка.