Установлена дата самого мощного солнечно-протонного шторма в истории

Ученые из Оулуского университета в Финляндии вместе с коллегами из других стран установили, когда произошел самый сильный солнечно-протонный шторм в истории Земли. Они разработали новую химико-математическую модель под названием SOCOL:14C-Ex, позволяющую оценить изменения радиоуглерода (углерода-14).

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Известно, что мощные солнечные события способны значительно повлиять на производство космогенных изотопов. Они оставляют четкие следы в земных породах, включая кольца деревьев. Благодаря этому ученые могут точно датировать явления, произошедшие в доисторическую эпоху.

Ранее самой сильной солнечной бурей в истории считалось событие 775 года нашей эры. Но исследование с помощью новой модели показало – крупнейший пик радиоуглерода пришелся на 12350 г. до н.э.

Событие произошло в период с января по апрель, вероятнее всего – в начале марта. По оценкам ученых, оно было на 18±11% мощнее, чем в 775 году, и является рекордно сильным из известных явлений такого рода, сообщает Earth and Planetary Science Letters.

Ученые добавили, что современная солнечная активность проявляется далеко не так бурно. Событие 12350 года до нашей эры было в 537 раз мощнее знаковой солнечной вспышки 20 января 2005 года. Случись подобное в нынешнем мире, который напрямую зависит от электричества и спутниковых систем, то на планете мог бы начаться хаос.

Ранее японские ученые назвали точную дату конца света. Согласно их расчетам, жизнь на Земле прекратится в 1 000 002 021 году. Причиной станет умирающее Солнце. В процессе эволюции оно станет еще горячее, и океаны Земли нагреются и испарятся. Яркость Солнца увеличится до такой степени, что любая жизнь на поверхности станет невозможной.