В библиотеке Ватикана нашли новый фрагмент главы Библии

Исследователи обнаружили в библиотеке Ватикана новый фрагмент главы Библии, который был спрятан в переводе Евангелия от Матфея 1750-летней давности. Скрытый текст удалось отыскать участниками проекта «Синайские палимпсесты», в рамках которого эксперты пытаются восстановить тексты, стертые писцами в IV–XII веках.

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По словам ученых, найденный фрагмент написан в III веке и скопирован в VI веке, однако так и не был полностью опубликован. При этом находка привлекла внимание экспертов тем, что содержит больше подробностей, чем греческий перевод 12-й главы Евангелия от Матфея. Например, первый стих греческой версии гласит: «В то время Иисус шел по хлебным полям в субботу; и ученики Его проголодались и начали собирать колосья и есть», а найденный, сирийский перевод содержит дополнительный кусок и заканчивается словами «Начал собирать колосья, растирать их в руках своих и есть их».

— Это открытие доказывает, насколько продуктивным и важным может быть взаимодействие между современными цифровыми технологиями и фундаментальными исследованиями, — передает The Lighter Side of Science.

Другую интересную находку обнаружили волонтеры Центра открытий Лидса в Англии: около древнеегипетской мумии они отыскали небольшую крошку хлеба возрастом три тысячи лет.