Боливийские ледники могут исчезнуть в течение 20 лет. Как сообщает РИА Новости, об этом заявил исследователь из Центра гидрологии и гидравлики Высшего университета боливийского города Сан-Андрес Эдсон Рамирес Родригес.

Родригес является координатором составления третьего национального кадастра ледников Боливии. Он обеспокоен тем, что боливийские ледники теряют около 4 сантиметров льда в день и порядка метра снега в месяц. 80% боливийских ледников — небольшие, до 150 метров в глубину. Они находятся в зоне риска.

«Если сравнить актуальные данные с показателями первого кадастра ледников 1975 года, то было утрачено около 60% наших ледников. А если сравнивать лишь последний период 2009 и 2024 годов, составление кадастра по которому мы сейчас завершаем, то было утрачено около 30%», — объяснил Родригес масштаб таяния ледников.

Эксперт добавил, что с 1980 года горный хребет Кордильера-Реаль протяженностью 125 километров и шириной 20 километров утратил более трети слоя льда. Вместе с тем от ледников зависит жизнь боливийцев, поскольку многие города в южной части страны получают из них воду.