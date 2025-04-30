Найден зуб древнего крокодилоподобного хищника

На островах Карибского бассейна нашли окаменевшие останки древнего крокодилоподобного существа. Его идентифицировали как себецида – хищника, описываемого как «крокодил, сложенный как борзая».

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Считалось, что они доминировали в доисторических ландшафтах после вымирания динозавров, пока не исчезли 11 миллионов лет назад. Ученые из Флоридского университета обнаружили на территории Доминиканской Республики окаменевший зуб и два позвонка. Открытие показало, что Карибский бассейн, где далеко не всегда водились крупные хищники, был убежищем для последних популяций себецидов на протяжении 5 миллионов лет после того, как они вымерли повсеместно.

Себециды были последними выжившими представителями нотозухий – большой и разнообразной группы крокодиломорфов, живших еще в эпоху динозавров. Они отличались от современных крокодилов длинными конечностями, приспособленными к быстрому бегу.

Себециды вели себя как хищные динозавры. Некоторые из них достигали 6 метров в длину и были защищены «броней» из костяных платин на теле.

Массовое вымирание 66 миллионов лет назад уничтожило не только динозавров, но и нотозухий. Но себециды смогли выжить в Южной Америке и в отсутствие конкурентов быстро возглавили пищевую цепочку.

Новое исследование показало, что они добрались и до Карибского бассейна. Поскольку эти хищники были сухопутными, можно предположить, что в древности между Южной Америкой и Карибскими островами существовали временные сухопутные мосты.

Себециды на протяжении миллионов лет формировали местные экосистемы. Однако сейчас на Карибских островах нет крупных хищников. В их отсутствие мелкие виды, такие как змеи, птицы и крокодилы, эволюционировали, чтобы заполнить пробел в пищевой цепи, сообщает Proceedings of the Royal Society B.

Ранее в пустыне Гоби нашли крошечное млекопитающее из эпохи динозавров. Оно жило в позднемеловой период (100-66 млн лет назад). Животное было размером с мышь. Конфигурация его зубов показала, что оно могло питаться семенами и фруктами. В то время на Земле начали распространяться покрытосеменные растения.