Раскрыты характеристики складных Samsung Galaxy Z Fold7 и Flip7

Компания Samsung готовится к выпуску новых флагманских складных смартфонов Galaxy Z Fold7 и Galaxy Z Flip7, которые выйдут в июле 2025 года. Об этом сообщает портал TechManiacs, опубликовавший характеристики устройств.

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Согласно источнику, Galaxy Z Fold7 получит ультратонкий корпус: в сложенном состоянии его толщина составит всего 8,2 мм, что является рекордным показателем среди складных смартфонов. Это значительно меньше по сравнению с предыдущими моделями Samsung и конкурентов в лице Oppo Find N5 (8,9 мм).

Помимо обновленного дизайна, ожидается увеличение диагонали основного складного экрана до 8 дюймов и внешнего — до 6,5 дюйма. В числе улучшений также значится основная камера с 200-мегапиксельным сенсором, тогда как остальные модули сохранят прежнее разрешение.

За производительность новинки будет отвечать флагманский Snapdragon 8 Elite for Galaxy. Аккумулятор емкостью 4400 мАч сохранит прежнюю мощность зарядки.

Раскладушка Galaxy Z Flip7 получит увеличенный внешний дисплей — его диагональ вырастет с 3,4 до 4 дюймов, батарею на 4300 мАч и чип Snapdragon 8 Elite for Galaxy. Камеры устройству достанутся от предшественника: основной сенсор на 50 Мп и ультраширокоугольный на 12 Мп.