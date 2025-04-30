Разработан российский аналог ПО Autodesk

В Сибирском федеральном университете в Красноярске разработали отечественную программную систему, которая станет альтернативой недоступному из-за санкций зарубежному ПО Autodesk. Новое решение предназначено для строительной отрасли и использует технологии цифрового моделирования и искусственного интеллекта.

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Программа автоматически проверяет соответствие строительных объектов заданным требованиям, опираясь на BIM-модели. Система способна выявлять отклонения с высокой точностью, до 5 сантиметров, и производить расчёты, например, объёмов земляных работ, с погрешностью не более 1%. Кроме того, она анализирует потенциальные риски, включая эрозию или нестабильность грунтов, и делает это в течение 30 минут.

Сейчас разработка проходит тестовую эксплуатацию и уже помогает специалистам Службы по охране объектов культурного наследия Красноярского края. Полноценные испытания в реальных условиях запланированы на лето 2025 года.