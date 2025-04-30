Тим Кук не хочет нанимать иностранцев на завод Apple в США

Министр торговли США Говард Латник заявил, что компания Apple готова перенести производство iPhone в Соединенные Штаты. Но для этого, по его словам, Apple ждет появления необходимых «роботизированных манипуляторов». Об этом сообщает издание 9to5Mac.

Это заявление было сделано Латником в ходе интервью на телеканале CNBC. Отвечая на вопрос о сроках переноса сборки iPhone в Калифорнию, Латник сослался на недавнее обязательство Apple инвестировать $500 млрд в производство в США, которое охватывает серверы для искусственного интеллекта и строительство нового завода в Техасе.

Далее министр рассказал, что недавно беседовал с главой Apple Тимом Куком и задал ему вопрос о производстве iPhone в США.

По утверждению Латника, Тим Кук сообщил ему, что для сборки iPhone в Америке ему требуются роботизированные манипуляторы, и что наем иностранных работников является для компании «самым большим риском». Латник также передал слова Кука о том, что рабочие места на заводах по сборке iPhone в США не будут связаны с ручным трудом – американцы будут выполнять только роль техников, управляющих производством.

Латник процитировал якобы сказанное Куком: «Мне нужно иметь роботизированные манипуляторы, чтобы делать это в масштабе и с точностью, которые позволят мне привезти производство сюда. И в тот день, когда я увижу, что это доступно, оно придет сюда, потому что мне не нравится нанимать всех этих иностранных работников. Это мой самый большой риск».

Латник также выразил уверенность, что даже при переводе производства в США цена iPhone не вырастет вдвое, и добавил, что Тим Кук «хочет строить здесь» и «будет строить здесь».