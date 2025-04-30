Apple решила увеличить экраны часов Watch SE

Несмотря на то, что судьба новой модели Apple Watch SE 3 оставалась под вопросом среди множества запланированных Apple запусков продуктов на оставшуюся часть года, данные из цепочки поставок компании подтверждают скорый выход устройства. Согласно информации от известного аналитика DSCC Росса Янга, Apple уже приступила к производству двух версий Watch SE 3. Об этом сообщает издание 9to5Mac.

Росс Янг считается надежным источником сведений о поставках компонентов Apple, особенно если эта информация касается дисплеев. Так вот, по его новым данным, Apple запустила производство двух типов дисплеев для Apple Watch SE третьего поколения. Аналитик считает, что информация касается экранов с диагональю 1,6 и 1,8 дюйма.

Следует отметить, что Apple официально указывает только размеры корпуса своих часов (например, 40 мм, 44 мм), а не точные размеры самого дисплея. Указанные Янгом размеры, похоже, соответствуют дисплеям, предназначенным для корпусов размером 41 мм и 45 мм – таких, какие используются в текущих моделях Apple Watch Series 9. На данный момент Apple Watch SE доступны в размерах корпуса 40 мм и 44 мм.

Таким образом, новое поколение Apple Watch SE, по всей видимости, получит небольшое увеличение диагонали экрана по сравнению с предшествующими моделями, при этом оставаясь более компактным, чем флагманские модели Series 10 (предполагаемое название следующей серии) и Watch Ultra.

Начало производства компонентов за несколько месяцев до официального анонса является стандартной практикой для Apple. Хотя старт производства дисплеев в конце апреля может показаться немного ранним, это согласуется с традиционным сентябрьским окном для презентации новых моделей Apple Watch. Ожидается, что Watch SE 3 будут представлены вместе с Apple Watch Series 10 и Apple Watch Ultra 3.