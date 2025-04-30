iPhone 18 получит заметный прирост памяти

Согласно новым данным, линейка смартфонов iPhone 18 от Apple, запуск которой ожидается в конце следующего года, получит значительный прирост производительности за счет нового типа оперативной памяти. Как сообщает MacRumors, со ссылкой на известного китайского инсайдера Digital Chat Station из Weibo, Apple планирует оснастить эти модели памятью типа LPDDR5X с шестиканальной конфигурацией высокой емкости.

Это решение направлено на существенное увеличение пропускной способности памяти, что критически важно для реализации будущих функций искусственного интеллекта и повышения эффективности многозадачности. Увеличенная пропускная способность должна обеспечить более быстрое переключение между приложениями, более плавную работу в режиме многозадачности и значительно улучшенные возможности ИИ – все эти направления, вероятно, станут ключевыми для Apple в рамках ее стратегии развития Apple Intelligence.

В сочетании с чипом A20 Pro, который, по слухам, будет производиться по третьему поколению 3-нм техпроцесса TSMC, модели iPhone 18 Pro получат наибольшую выгоду от этого обновления памяти.

Аккаунт Digital Chat Station в Weibo имеет неплохой послужной список в отношении слухов о продуктах Apple. Тем не менее, стоит помнить, что планы Apple на аппаратное обеспечение iPhone 18 могут неоднократно измениться.