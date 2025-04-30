СМИ: региональные власти России перестали работать с YouTube

Российские региональные власти практически прекратили работать с YouTube спустя девять месяцев после начала замедления работы видеохостинга в России. Об этом пишут «Ведомости».

По данным газеты, только у Башкирии, Пермского и Хабаровского краем, а также Псковской и Тюменской областей осталась кнопка YouTube на главных страницах сайтов. Однако регулярного обновления контента на каналах субъектов нет.

В частности, YouTube-канал правительства Башкирии был задействован последний раз 27 января, когда на нем транслировалось оперативное совещание главы республики Радия Хабирова с руководителями министерств и ведомств. YouTube-канал Тюменской области обновлялся семь месяцев назад, Пермского и Хабаровского краев – год назад, Псковской области – два года назад.

При этом регулярно обновляются YouTube-каналы Кремля (324 000 подписчиков), правительства России (46 000 подписчиков), Верховного суда (11 700 подписчиков) и Следственного комитета (487 000 подписчиков).

А YouTube-каналы обеих палат правительства России были заблокированы компанией Google. Заседания СФ и Думы теперь транслируются в других сервисах (VK, Rutube, Telegram), а также на сайтах палат.

Опрошенные изданием эксперты отметили, что YouTube в России не запрещен, и «каждый действует на свое усмотрение». При этом директор EvApps Альфред Столяров уверен, что пока российский аналог зарубежного видеохостинга Rutube не справится физически, если перенести на него весь контент.

«Должно пройти время и должны быть выделены деньги, для того чтобы довести наш сервис до уровня YouTube», - уверен он.

Напомним, что, по данным исследовательской компании Mediascope, платформа «ВКонтакте» в декабре 2024 года впервые в истории обошла YouTube по охвату пользователей в России. При этом 23 декабря 2024 года появилась информация о том, что объем трафика в YouTube на территории России упал до 20% от средних значений.

В Роскомнадзоре же заявили, что видят основания для принятия мер в отношении YouTube, так как видеохостинг по-прежнему блокирует более 200 российских каналов. Там также обратили внимание на то, что компания Google LLC два года официально не осуществляет деятельность в России. Она проводит процедуру банкротства российского филиала и прекратила поддержку инфраструктуры своих кэширующих серверов в российских сетях связи.