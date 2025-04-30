WhatsApp (принадлежит признанной в России экстремистской и запрещённой корпорации Meta) снова на волне новинок — на этот раз мессенджер представил новую технологию Private Processing.

Она позволяет использовать функции искусственного интеллекта вроде суммаризации непрочитанных сообщений или помощи с редактированием текста, при этом полностью сохраняя обещания по конфиденциальности.

Private Processing обрабатывает запросы пользователей в защищённой среде — в так называемой конфиденциальной виртуальной машине (Confidential Virtual Machine, CVM). Причём ни Meta (признана в России экстремистской и запрещена), ни сам WhatsApp не смогут увидеть, что именно вы отправили на обработку. Всё происходит «внутри коробки», и наружу ничего не утекает.

Чтобы ещё больше укрепить безопасность, компания ввела несколько правил:

Гарантии на уровне системы: если кто-то попробует вмешаться в обработку данных, система либо сразу «падает», либо выдаёт себя с головой.

Проверяемая прозрачность: любой пользователь или независимый исследователь может провести аудит работы системы.

Защита от таргетирования: нельзя выбрать конкретного пользователя для атаки, не разрушив всю архитектуру безопасности.

Стейтлес-подход и прямая защита истории: данные не сохраняются после обработки — даже если кто-то взломает систему, достать старые запросы будет невозможно.

Процесс устроен так: сначала клиент WhatsApp получает анонимные учётные данные и устанавливает защищённое соединение через специальный шлюз и третий ретранслятор, скрывающий IP-адрес.

Потом создаётся сессия с защищённой средой (Trusted Execution Environment, TEE), куда зашифрованный запрос передаётся через уникальный одноразовый ключ. Расшифровать его может только устройство пользователя или сама TEE.

Разработчики честно признают: полностью избавиться от рисков нельзя. Возможны атаки через инсайдеров, уязвимости в цепочке поставок или действия злоумышленников на стороне пользователей. Но компания уверяет, что использует многоуровневую защиту, чтобы минимизировать все возможные угрозы.