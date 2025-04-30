OnePlus передумала повышать стоимость часов Watch 3

OnePlus изменила решение о резком повышении цены своих умных часов Watch 3.

© Ferra.ru

Вместо $499,99, которые компания запросила при старте продаж 10 апреля, финальная цена составит $349,99. Это на $20 выше первоначально заявленной суммы, но значительно ниже прежнего ценника.

По словам представителя компании Спенсера Бланка, рост стоимости объяснялся «текущими рыночными условиями», но после «дополнительной оценки» и корректировки цепочек поставок OnePlus смогла снизить цену.

Он подчеркнул, что $349,99 — это окончательная рекомендованная розничная цена, и она больше меняться не будет. Покупатели, оформившие заказ по более высокой цене, получат компенсацию: служба поддержки свяжется с каждым и вернет разницу в $150.

Ранее компания отказывалась комментировать повышение цены, но эксперты связывали это с пошлинами на китайские товары, введенными администрацией Трампа.

Позже смартфоны и часть электроники были временно исключены из списка, но неясность с тарифами всё ещё сохраняется.