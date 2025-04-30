Новый завод Tata в Индии начал производство iPhone

Новый завод Tata Electronics в Индии начал производство iPhone, и еще один завод Foxconn вскоре начнет поставки, что является частью стратегии Apple по диверсификации производства в условиях торговых напряжений между США и Китаем.

Производство на заводе Tata расположено в Хосуре, штат Тамилнад, и оно нацелено на сборку старых моделей iPhone. В мае также начнется производство на заводе Foxconn в Бангалоре, который в дальнейшем планирует увеличить объем производства.

Ситуация с тарифами на китайские товары в США вызывает у Apple беспокойство по поводу возможных перебоев в поставках и роста цен на iPhone. Поэтому компания активно ищет альтернативы в Индии, которая сейчас становится важным регионом для расширения производства. Этот шаг также связан с угрозой введения новых пошлин на китайские товары.

Завод Foxconn в Бангалоре начнет работать с одной сборочной линии, и ожидается, что на полную мощность он выйдет к декабрю 2027 года. Производство на новом заводе Tata также будет расширяться, и к полной мощности будут привлечены около 50 тысяч рабочих мест. Это позволит значительно увеличить объем производства в Индии, что поможет Apple избежать зависимости от Китая.