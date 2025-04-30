Космонавты миссии «Шэньчжоу-19» успешно вернулись на Землю

Экипаж китайского космического корабля «Шэньчжоу-19» успешно вернулся на Землю.

Об этом сообщило Центральное телевидение Китая.

«Спускаемый аппарат пилотируемого космического корабля "Шэньчжоу-19" успешно приземлился на посадочной площадке "Дунфэн"», - отмечается в сообщении.

Тайконавты Цай Сюйчжэ, Сун Линдун и Ван Хаоцзэ успешно приземлились и покинули кабину посадочной капсулы пишет RT.

Специалисты сообщили о хорошем физическом состоянии всех трех членов экипажа. Экипаж «Шэньчжоу-19» прибыл на орбитальную станцию «Тяньгун» 30 октября прошлого года.

Миссия должна была вернуться 29 апреля, однако ее возвращение отложили из-за погодных условий.