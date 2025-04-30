Самолетам Як-40 могут до 60 лет продлить срок службы

В России планируется продлить с 50 до 60 лет срок службы пассажирских самолетов Як-40. Об этом со ссылкой на Росавиацию и ПАО "Яковлев" сообщает газета "Ведомости". Предполагается, что "Яковлев" направит необходимую для продления срока службы Як-40 заявку в Росавиацию, после чего будет организована работа с Авиарегистром России.

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Специалисты Авиарегистра предоставят заключения о возможности безопасной эксплуатации Як-40, срок службы которых превысил 50 лет. Решение по этому вопросу может быть принято к концу нынешнего года. В ПАО "Яковлев" отметили, что основным критерием при продлении срока эксплуатации конкретного самолета Як-40 будет соответствие стандартам по прочности, ресурсу и коррозии. В соответствии с этим будет определяться объем доработки воздушного судна.

Главным приоритетом является надежность и безопасность каждого отдельного борта. Як-40 - первый в мире пассажирский реактивный самолет для местных авиалиний. Он был разработан в СССР в 1960-х годах. В 1981 году его производство прекратилось. В настоящее время в России эксплуатируется около 15 самолетов Як-40, осуществляющих перевозки по социально значимым маршрутам на Северо-Западе и на Дальнем Востоке. 10 декабря сообщалось, что Як-40 выкатился за взлетную полосу в Якутии.