Найдено опровержение существованию Всемирного потопа и Ноева ковчега

Ученые изучили вопрос о существовании Всемирного потопа, который волнует все человечество.

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«В шестисотый год жизни Ноевой, во второй месяц, в семнадцатый день месяца, в сей день разверзлись все источники великой бездны, и окна небесные отворились; и лился на землю дождь сорок дней и сорок ночей», — говорится в Священном Писании.

Специалисты из Университета Вашингтона, впрочем, утверждают, что по данным геологии глобального потопа не происходило, ведь если бы такие события произошли, они вызвали бы значительное повышение уровня океана. Предполагаемый масштаб наводнения означал бы полное таяние ледников. Это привело бы к подъему уровня моря более чем на 60 метров.