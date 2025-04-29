Травмы мозга делают людей уязвимыми для манипуляций, выяснили ученые

Международная группа ученых из Великобритании и Германии нашла связь между повреждениями медиальной префронтальной коры (mPFC) и повышенной импульсивностью, а также склонностью копировать импульсивное поведение других людей. Исследование опубликовано в научном журнале PLOS Biology.

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Команда проанализировала поведение 121 участника, включая людей с травмами мозга. В рамках эксперимента им предлагали сделать выбор между немедленным небольшим вознаграждением или отсроченным, но более ценным. Затем им показывали, какой вариант предпочитают другие люди — импульсивный или терпеливый.

Оказалось, что повреждения дорсомедиальной области mPFC делает человека более восприимчивым к импульсивным решениям окружающих.

Повреждение вентромедиальной области усиливает общую импульсивность, даже без внешнего влияния.

Здоровые участники и люди с повреждениями других зон мозга демонстрировали более сдержанное поведение.

«Люди с повреждением mPFC не только чаще выбирали мгновенное вознаграждение, но и активнее копировали импульсивность окружающих», — пояснила профессор Патрисия Локвуд, руководившая исследованием.

Исследование также показало, что при повреждении мозга люди способны анализировать чужое поведение, однако но не могут противостоять его влиянию.