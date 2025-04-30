JAS: останки в гробнице Персефоны не имеют отношения к семье Александра Великого

Ученые разгадали тайну гробницы Персефоны в Вергине. Ранее исследователи полагали, что здесь похоронен отец Александра Великого Филипп II Македонский.

На эту мысль их натолкнули рисунки на фреске, изображающие похищение богини Персефоны богом Аидом.

Однако проведя исследование, ученые выяснили, в каком возрасте умер человек, похороненный в гробнице. Там находилось тело 25-35–летнего мужчины.

Филипп II Македонский скончался в возрасте 46 лет, сообщает издание Journal of Archaeological Science (JAS).

Женские кости, найденные рядом, также не принадлежат супруге Филиппа Клеопатре. Кроме того, в усыпальнице нашли останки шести младенцев, захороненных на несколько веков позже взрослых.

«Это исключает версию о семейном захоронении Филиппа II», — отметили авторы.

В результате ученые пока не могут сказать, кто похоронен в гробнице. Поэтому теперь под сомнением и

прежние интерпретации артефактов из Вергины.

Напомним, ученые не исключают, что древние египтяне могли пользоваться электричеством. Ранее в Перу обнаружили «врата богов».