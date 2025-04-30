Ученые разочаровались, разгадав тайну гробницы Персефоны в Вергине

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Ученые разгадали тайну гробницы Персефоны в Вергине. Ранее исследователи полагали, что здесь похоронен отец Александра Великого Филипп II Македонский.

JAS: останки в гробнице Персефоны не имеют отношения к семье Александра Великого
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На эту мысль их натолкнули рисунки на фреске, изображающие похищение богини Персефоны богом Аидом.

Однако проведя исследование, ученые выяснили, в каком возрасте умер человек, похороненный в гробнице. Там находилось тело 25-35–летнего мужчины.

Филипп II Македонский скончался в возрасте 46 лет, сообщает издание Journal of Archaeological Science (JAS).

Женские кости, найденные рядом, также не принадлежат супруге Филиппа Клеопатре. Кроме того, в усыпальнице нашли останки шести младенцев, захороненных на несколько веков позже взрослых.

«Это исключает версию о семейном захоронении Филиппа II», — отметили авторы.

В результате ученые пока не могут сказать, кто похоронен в гробнице. Поэтому теперь под сомнением и

прежние интерпретации артефактов из Вергины.

Напомним, ученые не исключают, что древние египтяне могли пользоваться электричеством. Ранее в Перу обнаружили «врата богов».

 

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