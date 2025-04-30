Ученые заявили о «переломном моменте» в поиске жизни в космосе

Британские астрономы с помощью телескопа "Джеймс Уэбб" обнаружили на планете K2-18b молекулы газа, которые на земле вырабатывают только живые организмы. Ученые считают это "переломным моментом" в деле поиска жизни в космосе. Мощный телескоп позволил найти на K2-18b химические соединения, аналогичные тем, которые на Земле вырабатывают микробы. Другие пути их образования науке неизвестны.

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Это еще не говорит о том, что планета пригодна для жизни человека или заселена инопланетянами. Для ученых открытие - это биомаркер, то есть индикатор биологического процесса.

Астрономы честно признаются, что боятся "преждевременно заявить, что нашли жизнь в космосе", потому они намерены продолжить исследования - как теоретические, так и экспериментальные. Например, химикам поставлена задача получить найденные молекулы каким-нибудь другим способом, не связанным с микроорганизмами.

Планета K2-18b намного крупнее Земли: ее масса больше почти в девять раз, а диаметр - в два с половиной раза. Находится она на расстоянии 124 световых лет в созвездии Льва. По мнению экспертов, планета может быть покрыта жидким океаном, в котором и живут микроорганизмы. При этом еще совсем недавно данные наблюдений в тот же телескоп "Джеймс Уэбб" заставляли ученых сделать вывод о том, что поверхность планеты расплавлена и представляет собой магму. K2-18b часто называют "планетой-головоломкой": ее особенности зачастую противоречат всем существующим научным моделям и теориям. В атмосфере планеты найдены водород, метан и углекислый газ. K2-18b находится в теоретической "обитаемой зоне", то есть таком расстоянии от ближайшей звезды, которое позволяет существовать потенциальной жизни.

Вот только стать новым домом для человечества K2-18b, даже если на ней существует жизнь, не сможет. И не потому, что год там длится всего 33 земных дня или температурный режим, неподходящий для человека. Все дело в гравитации, которая почти в 1,3 раза выше земной, и огромном атмосферном давлении. Да и лететь до планеты с нашим текущим уровнем технологий пришлось бы сотни тысяч лет.