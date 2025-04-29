РФ ведет с Индией переговоры на тему проекта космической станции

РФ ведет с Индией переговоры на тему участия в разработке проекта орбитальной станции, рассказал в эфире телеканала «Россия 24» глава «Роскосмоса» Дмитрий Баканов.

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«И мы ведем переговоры, в том числе с индийскими партнерами, о том, чтобы помочь им с их орбитальной станцией нашими технологиями», — сообщил Баканов.

В августе 2023 года индийский аппарат «Викрам» впервые совершил мягкую посадку на Луну и доставил на нее колесный аппарат. Так Индия стала четвертой «лунной державой» после СССР, США и Китая, а также первой, которой удалось сесть в полярном регионе Луны.

Сейчас Индийская организация космических исследований планирует построить собственную космическую станцию, продолжить исследование Луны, выйти на орбиту Венеры, а гипотетически — отправить зонд к Юпитеру, что за всю человеческую историю удавалось лишь США и Европе.