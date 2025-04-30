Ученые открыли новый стиль наскальной живописи

Группа ученых из Университета Западной Австралии и Корпорации аборигенов Баланггарра идентифицировали ранее неизвестный стиль наскальной живописи в регионе Кимберли на северо-западе Австралии. Исследование опубликовано в научном журнале Australian Archaeology (AustArch).

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Команда проанализировали более 4200 изображений на 151 участке наскального искусства. Среди них выделили 98 мотивов, не соответствующих традиционной классификации.

Эти рисунки, названные линейными натуралистическими фигурами (LNF), изображают животных, преимущественно кенгуру и валлаби, в упрощенных линейных контурах с минимальной детализацией.

Анализ слоев рисунков показал, что LNF создавались в среднем и позднем голоцене (после 9000 лет назад), позже стилей IIAP и Gwion, где животным придавали человекоподобные черты. Это указывает на возврат к натурализму после эпохи антропоморфных мотивов.

В период голоцена уровень моря стабилизировался, а сообщества стали более оседлыми. Изображения животных могли служить маркерами территорий или отражать духовные связи с природой.

Исследование продолжается — ученые планируют уточнить датировку и расшифровать символику новых мотивов.