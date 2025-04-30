Назван главный «инженер» морского дна

Многие рыбы, которых мы употребляем в пищу, играют большую роль в поддержании состояния морского дна — а значит, и климата, установили ученые Эксетерского университета.

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В рамках проекта Convex Seascape Survey они оценили роль рыб в биотурбации (перемешивании и переработке донных отложений) в мелководных морях Великобритании, результатами чего поделились в Marine Environmental Research.

Всего было выявлено 185 видов рыб, участвующих в биотурбации, причем 120 из них служат сырьем для коммерческого рыболовства.

Возглавила список важных «инженеров экосистемы» атлантическая треска — основной ингредиент рыбы с картофелем фри — наряду с атлантической миксиной и европейским угрем.

«Морские отложения — крупнейший резервуар органического углерода на планете, поэтому процессы, происходящие на дне, имеют значение для нашего климата», — пояснила аспирантка Эксетерского университета Мара Фишер.

Кроме того, биотурбация поддерживает баланс донных и океанических экосистем.

«Мы хорошо понимаем вклад беспозвоночных в глобальную биотурбацию, но до сих пор упускали половину картины. Наше исследование впервые попыталось количественно оценить влияние рыб, и оно показало, что их роль значительна и повсеместна», — уточнила Фишер.

Перелов и недооценка угроз

Исследователи проанализировали данные обо всех видах рыб, обитающих на континентальном шельфе Великобритании, и обнаружили, что более половины из них участвуют в биотурбации — просеивают и разрыхляют осадок во время кормежки, закапываются или строят гнезда. Ученые рассчитали «индекс биотурбации» для каждого вида, учитывая:

способ воздействия на осадок (например, рытье нор, строительство гнезд),

размер рыбы,

частоту биотурбационной активности.

Примеры рыб-«инженеров»

Европейский угорь

Тип биотурбации: роет норы

Индекс (из 125): 100

Статус: на грани исчезновения

Угрозы: климатические изменения, болезни, потеря среды обитания, загрязнение и промысел. Ловится преимущественно ловушками и фитильными сетями, считается деликатесом в Европе и Азии (копченый угорь, угревые пироги, супы).

Атлантическая треска

Тип: вертикальное рыхление

Индекс: 100

Статус: уязвимый вид

Угрозы: перелов, изменение климата, деградация среды. Популяции сократились в Северном море и западной Атлантике. Основные методы лова — траление и ярусный промысел.

Гладкий скат

Тип: горизонтальное рыхление

Индекс: 50

Статус: на грани исчезновения

Проблемы: медленный рост, низкая репродуктивность (40 яиц раз в два года, созревание — 11 лет). Хотя сейчас вид охраняется, случайный прилов остается угрозой.

Карась-многозуб

Тип: строитель гнезд

Индекс: 36

Статус: вызывающий наименьшие опасения

Риски: донное траление в период нереста (апрель—май) уничтожает рыб, гнезда и икру.

Красная тригла

Тип: просеивание осадка

Индекс: 16

Статус: вызывающий наименьшие опасения

Угрозы: отсутствие регулирования промысла в ЕС (нет квот, минимального размера вылова) может привести к перелову.