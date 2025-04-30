Назван главный «инженер» морского дна

Атлантическую треску признали главным инженером морского дна
Многие рыбы, которых мы употребляем в пищу, играют большую роль в поддержании состояния морского дна — а значит, и климата, установили ученые Эксетерского университета.
В рамках проекта Convex Seascape Survey они оценили роль рыб в биотурбации (перемешивании и переработке донных отложений) в мелководных морях Великобритании, результатами чего поделились в Marine Environmental Research.
Всего было выявлено 185 видов рыб, участвующих в биотурбации, причем 120 из них служат сырьем для коммерческого рыболовства.
Возглавила список важных «инженеров экосистемы» атлантическая треска — основной ингредиент рыбы с картофелем фри — наряду с атлантической миксиной и европейским угрем.
«Морские отложения — крупнейший резервуар органического углерода на планете, поэтому процессы, происходящие на дне, имеют значение для нашего климата», — пояснила аспирантка Эксетерского университета Мара Фишер.
Кроме того, биотурбация поддерживает баланс донных и океанических экосистем.
«Мы хорошо понимаем вклад беспозвоночных в глобальную биотурбацию, но до сих пор упускали половину картины. Наше исследование впервые попыталось количественно оценить влияние рыб, и оно показало, что их роль значительна и повсеместна», — уточнила Фишер.
Перелов и недооценка угроз
Исследователи проанализировали данные обо всех видах рыб, обитающих на континентальном шельфе Великобритании, и обнаружили, что более половины из них участвуют в биотурбации — просеивают и разрыхляют осадок во время кормежки, закапываются или строят гнезда. Ученые рассчитали «индекс биотурбации» для каждого вида, учитывая:
- способ воздействия на осадок (например, рытье нор, строительство гнезд),
- размер рыбы,
- частоту биотурбационной активности.
Примеры рыб-«инженеров»
Европейский угорь
- Тип биотурбации: роет норы
- Индекс (из 125): 100
- Статус: на грани исчезновения
- Угрозы: климатические изменения, болезни, потеря среды обитания, загрязнение и промысел. Ловится преимущественно ловушками и фитильными сетями, считается деликатесом в Европе и Азии (копченый угорь, угревые пироги, супы).
Атлантическая треска
- Тип: вертикальное рыхление
- Индекс: 100
- Статус: уязвимый вид
- Угрозы: перелов, изменение климата, деградация среды. Популяции сократились в Северном море и западной Атлантике. Основные методы лова — траление и ярусный промысел.
Гладкий скат
- Тип: горизонтальное рыхление
- Индекс: 50
- Статус: на грани исчезновения
- Проблемы: медленный рост, низкая репродуктивность (40 яиц раз в два года, созревание — 11 лет). Хотя сейчас вид охраняется, случайный прилов остается угрозой.
Карась-многозуб
- Тип: строитель гнезд
- Индекс: 36
- Статус: вызывающий наименьшие опасения
- Риски: донное траление в период нереста (апрель—май) уничтожает рыб, гнезда и икру.
Красная тригла
- Тип: просеивание осадка
- Индекс: 16
- Статус: вызывающий наименьшие опасения
- Угрозы: отсутствие регулирования промысла в ЕС (нет квот, минимального размера вылова) может привести к перелову.
«Любой, кто погружался под воду, видел, как рыбы постоянно копаются на дне. Трудно поверить, что такая очевидная и важная деятельность долго игнорировалась в исследованиях углеродного цикла океана», — заметила эколог Джули Хокинс.