Атлантическую треску признали главным инженером морского дна

Naukatv.ru

Многие рыбы, которых мы употребляем в пищу, играют большую роль в поддержании состояния морского дна — а значит, и климата, установили ученые Эксетерского университета.

Назван главный «инженер» морского дна
© Naukatv.ru

В рамках проекта Convex Seascape Survey они оценили роль рыб в биотурбации (перемешивании и переработке донных отложений) в мелководных морях Великобритании, результатами чего поделились в Marine Environmental Research.

Всего было выявлено 185 видов рыб, участвующих в биотурбации, причем 120 из них служат сырьем для коммерческого рыболовства.

Возглавила список важных «инженеров экосистемы» атлантическая треска — основной ингредиент рыбы с картофелем фри — наряду с атлантической миксиной и европейским угрем.

«Морские отложения — крупнейший резервуар органического углерода на планете, поэтому процессы, происходящие на дне, имеют значение для нашего климата», — пояснила аспирантка Эксетерского университета Мара Фишер.

Кроме того, биотурбация поддерживает баланс донных и океанических экосистем.

«Мы хорошо понимаем вклад беспозвоночных в глобальную биотурбацию, но до сих пор упускали половину картины. Наше исследование впервые попыталось количественно оценить влияние рыб, и оно показало, что их роль значительна и повсеместна», — уточнила Фишер.

Перелов и недооценка угроз

Исследователи проанализировали данные обо всех видах рыб, обитающих на континентальном шельфе Великобритании, и обнаружили, что более половины из них участвуют в биотурбации — просеивают и разрыхляют осадок во время кормежки, закапываются или строят гнезда. Ученые рассчитали «индекс биотурбации» для каждого вида, учитывая:

  • способ воздействия на осадок (например, рытье нор, строительство гнезд),
  • размер рыбы,
  • частоту биотурбационной активности.

Примеры рыб-«инженеров»

Европейский угорь

  • Тип биотурбации: роет норы
  • Индекс (из 125): 100
  • Статус: на грани исчезновения
  • Угрозы: климатические изменения, болезни, потеря среды обитания, загрязнение и промысел. Ловится преимущественно ловушками и фитильными сетями, считается деликатесом в Европе и Азии (копченый угорь, угревые пироги, супы).

Атлантическая треска

  • Тип: вертикальное рыхление
  • Индекс: 100
  • Статус: уязвимый вид
  • Угрозы: перелов, изменение климата, деградация среды. Популяции сократились в Северном море и западной Атлантике. Основные методы лова — траление и ярусный промысел.

Гладкий скат

  • Тип: горизонтальное рыхление
  • Индекс: 50
  • Статус: на грани исчезновения
  • Проблемы: медленный рост, низкая репродуктивность (40 яиц раз в два года, созревание — 11 лет). Хотя сейчас вид охраняется, случайный прилов остается угрозой.

Карась-многозуб

  • Тип: строитель гнезд
  • Индекс: 36
  • Статус: вызывающий наименьшие опасения
  • Риски: донное траление в период нереста (апрель—май) уничтожает рыб, гнезда и икру.

Красная тригла

  • Тип: просеивание осадка
  • Индекс: 16
  • Статус: вызывающий наименьшие опасения
  • Угрозы: отсутствие регулирования промысла в ЕС (нет квот, минимального размера вылова) может привести к перелову.
«Любой, кто погружался под воду, видел, как рыбы постоянно копаются на дне. Трудно поверить, что такая очевидная и важная деятельность долго игнорировалась в исследованиях углеродного цикла океана», — заметила эколог Джули Хокинс.
Наука и техника
Каллум Робертс
ЕС