Ученые озадачились необычными смертями животных в районе Патомского кратера

Патомский кратер, находящийся в Сибири, является атипичным природным объектом высотой 40 метров. Ученые заинтересовались историями, связанными со смертью животных и с исчезновением людей в прилегающей местности.

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Кратер впервые был открыт в 1949 году геологом Вадимом Колпаковым, который был наслышан историями от местных жителей про «Гнездо огненного орла». Все они были связаны с пропажей людей или со смертью животных. Геолог решил исследовать этот район и обнаружил кратер, напоминающий жерло вулкана. Однако вулканическая активность в этой местности давно прекратилась.

Есть мнение, что кратер образовался в результате падения метеорита. Однако исследования местности часто сталкивались с техническими неполадками, а приборы навигации переставали работать в окрестностях.

Ученые также выдвинули теорию о подземном газовом взрыве, которая также не нашла своего подтверждения. Особый интерес у исследователей представляет массовая гибель животных: ученые полагают, что она может быть связана с выбросами токсичных газов, передает Дзенканал «Популярная наука».

Животные, живущие в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС, показывают не только устойчивость к радиации, но и признаки ускоренной эволюции. Ученые рассказали, каких животных-мутантов они обнаружили в зоне отчуждения.