Учёные обнаружили, что бумажные чеки могут содержать токсичный химикат

В следующий раз, когда на кассе вас спросят, нужен ли вам бумажный чек, лучше откажитесь. Это положительно скажется не только на окружающей среде, но и на вашем здоровье.

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Учёные обнаружили, что бумажные чеки крупных розничных продавцов в США покрыты токсичным химикатом под названием бисфенол S (BPS). По данным Центра охраны окружающей среды (CEH), этого вещества там так много, что достаточно будет всего 10 секунд. чтобы кожа впитала это вещество.

Предполагается, что BPS - более безопасная альтернатива бисфенолу А (BPA). Используется BPS во многих продуктах, в том числе в игрушках, одежде, упаковках для пищевых продуктов. Тем не менее это вещество тоже представляет риски для здоровья.

Одна из основных проблем бисфенолов состоит в том, что они влияют на репродуктивную систему: в частности, на гормоны. Эти химикаты могут быть связаны и с повышенным риском возникновения нескольких хронических заболеваний и рака.

В целом же покрытие BPS на термобумаге необходимо для того, чтобы чернила проявились на чеках. Есть варианты бумаги «без фенола» для чеков, но они не всегда так же хороши и могут требовать для печати другого оборудования.

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