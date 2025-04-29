Российские астрономы изучили один из самых ярких скрытых квазаров во Вселенной

Астрономы из Российской академии наук с помощью космической обсерватории «Спектр-РГ» исследовали уникальный космический объект — квазар SRGA J2306+1556, который оказался одним из самых ярких в рентгеновском диапазоне. Это поможет лучше понять, как ведут себя сверхмассивные черные дыры в центре далеких галактик. Препринт работы опубликован на портале arXiv.

© NASA/ESA

Квазары — это активные ядра далеких галактик, питаемые сверхмассивными черными дырами. Они испускают мощное электромагнитное излучение на разных длинах волн и считаются одними из самых ярких объектов во Вселенной.

Квазар SRGA J2306+1556 был обнаружен в 2022 году и находится на расстоянии нескольких миллиардов световых лет от Земли. Масса черной дыры в центре этого объекта оценивается примерно в 1,4 миллиарда раз больше массы Солнца.

Новое исследование показало, что этот квазар особенно интересен: его рентгеновское излучение в десятки триллионов раз ярче, чем свет, испускаемый нашим Солнцем. Причем часть излучения скрыта от прямого наблюдения, так как проходит через плотные облака газа и пыли.

Кроме того, ученые обнаружили, что квазар ранее пережил вспышку активности, которая длилась около года, а затем его яркость снизилась. Также были зафиксированы гигантские струи радиоизлучения, которые исходят от центра квазара и растягиваются на огромные расстояния в космосе.

Результаты исследования подтверждают, что даже в относительно «близкой» к нам части Вселенной могут находиться по-настоящему мощные и загадочные объекты. По словам ученых, такие исследования помогают лучше понять, как растут черные дыры и как они влияют на развитие галактик.