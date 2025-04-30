Камера для темной энергии сняла гнездо с новорожденными звездами

Национальная исследовательская лаборатория оптической и инфракрасной астрономии США NOIRLab опубликовала фото молекулярного облака Circinus West, в котором происходит бурное звездообразование.

© Naukatv.ru

Снимок был сделан с помощью 570-мегапиксельной камеры Dark Energy — одной из самых мощных цифровых камер в мире, созданной американским Министерством энергетики для поиска темной энергии. Она установлена на четырехметровом телескопе Виктора Бланко в Межамериканской обсерватории Серро-Тололо в Чили.

На фото запечатлена западная часть более крупного молекулярного облака Circinus, расположенного примерно в 2500 световых годах от Земли в созвездии Циркуля. Оно простирается на 180 световых лет и обладает массой, в 250 000 раз превосходящей солнечную.

Circinus West известен как дом для десятков молодых звездных объектов — звезд на ранних стадиях развития. Несмотря на то, что они скрыты плотными (и довольно холодными — оттого выглядящими черными) слоями газа и пыли, эти новорожденные звезды дают о себе знать. При ближайшем рассмотрении в извилистых структурах облака можно заметить множество признаков их присутствия.

Один из признаков — редкие очаги света, пробивающегося сквозь мутные облака. Это излучение исходит от активно формирующихся звезд, а полости вокруг них образованы молекулярными выбросами — мощными струями, извергаемыми протозвездами для высвобождения избытков газа и импульса. Такие выбросы астрономам обнаружить гораздо проще, чем сами скрытые звезды, и они служат важным инструментом для изучения звездных яслей.

Многие яркие точки в темных облаках указывают на положение молодых звезд, уже сбросивших окружающий их материал. В центральной части Circinus West, известной как область Cir-MMS (напоминающая растянутую вниз руку с длинными темными «пальцами»), можно увидеть несколько источников выбросов. Ближе к центру излучение новорожденной звезды «вырезает» полость внутри облака, а в крайней нижней левой части еще одна звезда заявляет о своем рождении всплеском света.

Еще один признак активного звездообразования — объекты Хербига-Аро. Это красные пятна, которых в Circinus West немало, образуются, когда быстро движущийся газ, выброшенный звездами, сталкивается с более медленными потоками в окружающем молекулярном облаке или межзвездной среде.

Изучение выбросов в Circinus West может дать ценные подсказки о процессе звездообразования, а также показать, как молодые звезды влияют на свое окружение. Благодаря разнообразию выбросов, это облако служит естественной лабораторией для исследования не только жизненного цикла звезд, но и динамики молекулярных облаков и механизмов эволюции галактик. Мощные выбросы, происходящие здесь, во многом могут напоминать условия, в которых формировалась наша Солнечная система — позволяя таким образом заглянуть в процессы, приведшие к нашему появлению во Вселенной.