Samsung начала выпускать последнее обновление для смартфонов Galaxy S21
Компания Samsung начала выпускать последнее обновление для своих флагманских смартфонов серии Galaxy S21, после чего эти устройства перестанут поддерживаться производителем. Об этом сообщает портал SamMobile.
Обновление One UI 7 на базе Android 15 для смартфонов линейки Galaxy S21, S21+ и S21 Ultra изначально было запланировано на май, однако новая прошивка стала доступна в конце апреля. One UI 7 уже доступна пользователям Galaxy S21 в Южной Корее, а в ближайшее время ожидается обновление на других рынках. Отмечается, что обновление занимает около 3,5 ГБ.
One UI 7 станет последним крупным обновлением операционной системы для устройств Galaxy S21, вышедших в 2021 году с Android 11 на борту. В дальнейшем Samsung будет поддерживать серию лишь патчами безопасности.
Для пользователей, рассматривающих возможность смены смартфона, компания предлагает программу trade-in, позволяющую получить скидку на приобретение Galaxy S25 при сдаче Galaxy S21. В некоторых регионах, включая США, стоимость выкупа Galaxy S21 может быть снижена, если устройство не соответствует критериям программы Certified Re-Newed.