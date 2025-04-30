В Британии найдена загадочная структура вдвое старше Стоунхенджа

Любопытное открытие на острове Скай в Шотландии совершили археологи из группы профессора Карен Харди из Университета Глазго. Они обнаружили древнюю каменную структуру, которая меняет представление о периоде заселения Британии.

© rg.ru

В частности, на острове Скай найдены доказательства существования оного из древнейших человеческих поселений в Шотландии: группа археологов обнаружила орудия труда и необычный каменный круг, пишет издание Daily Record.

Находки указывают на то, что на этом острове существовало одно из самых ранних поселений в Британии. Найденные здесь каменные орудия датируются периодом позднего верхнего палеолита, их возраст составляет около 11 000 - 11 500 лет.

"Это чрезвычайно важное открытие, которое предлагает новый взгляд на древнейшее из известных поселений человека на северо-западе Шотландии", - комментирует профессор Карен Харди.

Одним из наиболее интересных открытий стал большой круг, сложенный из круглых камней. Он уступает по размерам куда более знаменитому Стоунхенджу из Англии, и сложен из камней куда более мелкого размера, чем валуны Стоунхенджа.

Однако археологи подчеркивают: круг представляет собой древнюю каменную структуру, которая, вероятно, имела религиозное значение и использовалась для совершения каких-то церемоний или ритуалов. Возраст загадочной структуры сопоставим с возрастом найденных тут же каменных орудий труда, что делает ее примерно вдвое старше Стоунхенджа.

Отмечают ученые и то, что в тот далекий период времени остров Скай выглядел совершенно иначе, чем в наши дни. Большая часть современной западной Шотландии тогда была погребена подо льдом.

Кроме того, в то время еще существовал сухопутный перешеек, известный как Доггерленд. Считается, что около 10 000 лет назад он ушел под воду. Сейчас эта некогда заселенная территория скрыта под водами Северного моря.

Ученые предполагают, что именно по этому перешейку и попали на нынешний остров Скай первые кочевые группы охотников-собирателей, скорее всего, аренсбургской культуры. Проникнуть сюда они могли из Северной Европы.