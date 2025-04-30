Как взрывы на Солнце отзываются в небе Земли

Атмосфера Земли гораздо чувствительнее к всплескам солнечной радиации, чем считалось ранее, показало новое исследование, проведенное Университетом Королевы в Белфасте (Queen’s).

© Naukatv.ru

Солнечные вспышки — внезапные и мощные выбросы энергии из магнитного поля Солнца — происходят регулярно. Понимание их влияния на земную атмосферу крайне важно, поскольку особенно сильные события могут нарушать работу GPS-систем, а в некоторых случаях — приводить к полному отключению радиосвязи.

Ученые из Университета Королевы проанализировали мощную солнечную вспышку 2012 года и впервые обнаружили, что пульсации вспышки и атмосферы Земли синхронизировались. Статью об открытии опубликовал Journal of Geophysical Research: Space Physics.

Ученее заметили, что пульсации глубокого ультрафиолета Солнца с периодичностью ~85 секунд отзываются в E- и F-слоях ионосферы, критически важных для радиосвязи и прохождения сигналов GPS. Ранее такие эффекты наблюдались только для рентгеновского излучения и D-слоя.

«С помощью спутника мы зафиксировали ритмичные импульсы от Солнца каждые 90 секунд. Затем, анализируя изменения плотности земной атмосферы через сеть GPS-спутников и наземных приемников, мы обнаружили, что она реагировала собственными импульсами уже через 30 секунд после солнечных, — рассказала аспирантка факультета математики и физики Queen’s Эйслинг О’Хэйр. — Это важное открытие, так как мы впервые доказали, что во время вспышки пульсации Солнца и атмосферы Земли происходили синхронно».

О’Хэйр входит в международную группу по изучению взаимодействия Солнца и Земли и объездила весь мир, исследуя динамику солнечной активности.

«Сейчас мы находимся в периоде солнечного максимума — пика 11-летнего цикла активности Солнца. Вспышки происходят почти ежедневно, и наше исследование показывает, насколько сильно их влияние на Землю, — добавила она. — Было удивительно обнаружить, как чувствительна наша атмосфера к солнечным вспышкам. Это важно для понимания их воздействия на радиосвязь, орбиты спутников и точность GPS».

Исследование подтвердило почти мгновенную реакцию атмосферы на такие вроде бы далекие, хотя и весьма бурные процессы.