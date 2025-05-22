Бывает ли отрыжка в космосе: секреты космонавтов

Отрыжка — явление, с которым сталкивается каждый человек. При помощи отрыжки тело очищается от лишнего газа в верхней части пищевода, чтобы давление не создавало дискомфорт в организме. По крайней мере, так это работает на Земле. Портал livescience.com рассказал, как отрыжка работает в космосе.

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Неожиданно, но в нулевой гравитации отрыжки работают немного иначе. Дело в том, что, в отличие от рвотного рефлекса, который использует мускулы пищеварительного тракта для того, чтобы вытолкнуть еду назад, механизм отрыжки опирается на гравитацию.

Прежде всего, гравитация помогает отделить газообразные ингредиенты отрыжки от жидких и твердых остатков пищи в желудке; газ легче, поэтому он поднимается вверх. Поэтому перед отрыжкой в желудке содержится слой горячего, иногда пахучего газа, который парит над частично переваренной пищей.

Когда в желудке скапливается достаточно газа, он оказывает давление на сфинктер (кольцо мышц, играющее роль барьера между частями пищеварительной системы) между желудком и пищеводом. Он приоткрывается и позволяет газу подняться в нижнюю часть пищевода. А после этого второй сфинктер, повыше, пропускает газ в верхний пищевод, и он выходит в виде отрыжки.

Но в космосе воздух и жидкости в желудке не могут разделяться так же, как на Земле. Без помощи гравитации они смешиваются в единое целое. Да, в космосе тоже можно заставить себя отрыгнуть, выпив газированный напиток или наглотавшись воздуха, но в нулевой гравитации результат будет не самым приятным.

Гравитация также помогает отрыжке выйти из пищевода благодаря процессу под названием конвекция. При нагревании газа или жидкости молекулы вещества расширяются, что делает его менее плотным и более легким, чем окружающий газ или жидкость. Именно поэтому в кастрюле с кипящей водой бурлят пузыри, а отрыжка неминуемо поднимается по пищеводу. Но без гравитации конвекция не работает: без силы притяжения вес частично переваренной пищи в желудке не имеет значения.

Хорошая новость в том, что космонавтом не надо беспокоиться о неудобной отрыжке посреди тихого рабочего дня. Плохая — вместо отрыжки космонавты нередко страдают от изжоги. Она происходит, когда сфинктер между желудком и пищеводом расслабляется, из-за чего кислота из желудка попадает в пищевод.