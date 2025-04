Blue Origin испытала двигатели New Glenn перед вторым пуском

Компания Blue Origin провела статические огневые испытания пары двигателей BE-3U второй ступени тяжелой ракеты New Glenn перед ее вторым пуском. Об этом сообщает издание NSF.

Испытания должны были состояться 23 апреля, но после проведения дополнительных проверок были отложены на сутки. Всего в ходе тестов 24 апреля пара BE-3U проработала 15 секунд.

В ходе миссии New Glenn Flight 2 планируется, вероятно, отправить к Марсу пару орбитальных аппаратов миссии Escape and Plasma Acceleration and Dynamics Explorers (EscaPADE).

Точный срок второго запуска New Glenn не сообщается.

В феврале издание SpaceNews со ссылкой на гендиректора компании Blue Origin Дэйва Лимпа рассказало, что второй запуск New Glenn должен состояться в конце весны.