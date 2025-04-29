Физиологи исследовали мышцы 90-летней рекордсменки-спринтерши

В мае 2024 года 90-летняя итальянка Эмма Мария Мацзенга установила мировой рекорд по бегу в возрастной категории 90+ на дистанции 200 метров с временем 51,47 секунды. Она опередила предыдущий, державшийся 13 лет, почти на полторы секунды. Недавно, в возрасте 91 года, она приняла участие в исследовании под названием Trajector-AGE для лучшего понимания физиологии ее мышц, сообщает Американское физиологическое общество.

© Naukatv.ru

Аэробные и силовые упражнения, а также тренировки на баланс помогают сохранять подвижность, независимость и качество жизни. Людям старше 90 лет часто бывает сложно заниматься интенсивной физической нагрузкой. Тем не менее, героиня исследования — исключение.

В лаборатории Симоне Порчелли в Университете Павии женщина прошла тест на велотренажере и упражнения на разгибание коленей для оценки силы и усталости мышц. Кроме того, была проведена биопсия мышц бедра и анализ волокон.Команда исследователей установила, что кардио-респираторная выносливость рекордсменки сопоставима с уровнем 50-летних женщин в хорошей физической форме. Функция митохондрий также была на уровне женщин на десятки лет моложе.

У рекордсменки крупные «медленные» мышечные волокна (Тип I), которые могут работать долгое время с минимальной усталостью. Они приспособлены для выносливости, например, при ходьбе или беге на длинные дистанции, и генерируют меньше мощности, чем «быстрые» волокна. Однако медленные волокна меньше подвержены усталости. Также у нее высокий процент быстрых мышечных волокон (Тип II), которые дают значительную мощность и идеальны для быстрых и взрывных движений, таких как спринт и прыжки.

«Это уникальное сочетание, вероятно, способствовало ее исключительным результатам, позволяя ей сохранять выносливость и скорость даже в девяностолетнем возрасте. Постоянные тренировки могут обеспечить необыкновенные результаты и поддерживать высокий функциональный уровень даже в таком возрасте», — сказала Марта Колозио, ведущий автор исследования.

Выводы исследования подчеркивают пользу физической активности в любом возрасте, включая тех, кто начал заниматься спортом не с молодых лет.