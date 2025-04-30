В Турции найдена гробница святого Николая Чудотворца

Археологи обнаружили саркофаг около изначального места погребения святого Николая Чудотворца в храме его имени, который находится в турецкой провинции Анталья.

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Долгое время храм был недоступен для исследования из-за затопления после повышения уровня Средиземного моря. Теперь эксперты сумели провести раскопки двухэтажной пристройки к церкви, где обнаружили двухметровой саркофаг из известняка. Он оказался частично погружен на глубину от 1,5 до двух метров.