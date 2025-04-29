Буфер обмена в смартфонах Samsung оказался уязвим перед хакерами

Южнокорейская компания Samsung подтвердила, что ее смартфоны не удаляют скопированные пароли из буфера обмена и хранят их в открытом виде без дополнительной защиты. Об этом сообщает Register.

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Проблема привлекла внимание общественности после того, как один из пользователей обнаружил, что скопированные из менеджера паролей KeePass пароли остаются доступны в буфере обмена.

«Я постоянно копирую пароли из своего менеджера паролей. Как так получается, что буфер обмена Samsung сохраняет все в виде обычного текста без срока действия? Это серьезная проблема с безопасностью», — написал пользователь форума Samsung под ником OicitrapDraz.

В случае несанкционированного доступа к устройству уязвимость позволяет злоумышленникам извлекать данные без входа в менеджер паролей.

Samsung, в свою очередь, лишь рекомендовала владельцам устройств самостоятельно очищать буфер обмена «и использовать безопасные методы ввода конфиденциальной информации», чтобы минимизировать потенциальные угрозы безопасности.