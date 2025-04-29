Nubia выпустила камерофон Z70S Ultra Photographer Edition

Компания Nubia официально анонсировала в Китае флагманский смартфон Nubia Z70S Ultra Photographer Edition.

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Новинка создана для любителей мобильной фотографии и визуально вдохновлена ретро-фотоаппаратами.

Дисплей

Nubia Z70S Ultra Photographer Edition оснащён 6,85-дюймовым дисплеем BOE Q9+ OLED с разрешением 1,5K (2688×1216 пикселей), частотой обновления 144 Гц, 100% цветовым охватом DCI-P3 и пиковой яркостью до 2000 нит. Дактилоскопический сканер (оптический, ультратонкий) встроен под экран.

Аппаратная основа

Внутри гаджета установлен 3-нм процессор Qualcomm Snapdragon 8 Elite, один из самых быстрых чипов для Android-устройств на рынке. Процессор работает в тандеме с GPU Adreno 830, 24 ГБ оперативной памяти LPDDR5X и 1 ТБ встроенной памяти UFS 4.0. Ёмкость аккумулятора составляет 6600 мАч. Поддерживается быстрая зарядка мощностью 80 Вт.

Камеры

Флагман оснащён тройной основной камерой:

50 Мп главный датчик OmniVision, 1/1.3″, f/1.7, ЭФР 35 мм, стеклянная + 6 пластиковых линз, OIS;

50 Мп широкоугольный объектив OmniVision OV50D, 1/2.88″, f/2.0, ЭФР 13 мм, автофокус, макросъёмка, 6 линз;

64 Мп перископ OmniVision OV64B, 1/2″, f/2.48, ЭФР 85 мм, автофокус, OIS.

Спереди установлена 16-мегапиксельная селфи-камера (OmniVision OV16A1Q).

Особую ценность устройству придаёт профессиональный комплект для фотосъёмки. Он включает адаптер T-mount и адаптерное кольцо, поддерживающее фильтры диаметром 67 мм. Это позволяет устанавливать фильтры ND или поляризационные фильтры на объектив смартфона. Для аутентичного опыта съёмки в комплекте также предусмотрен плечевой ремень и магнитная присоска.

Прочее

Смартфон оснащён двумя динамиками с поддержкой DTS:X ULTRA, имеет рейтинг IP68 + IP69 по защите от воды и пыли, поддерживает Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4 и NFC.

Сроки выхода и цена

Nubia Z70S Ultra Photographer Edition уже доступен для заказа в Китае и скоро поступит в продажу. Смартфон представлен в двух цветах: Dusk Shadow и Molted Gold.

Цена: