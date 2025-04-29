Названы три места на Земле, где еще не ступала нога человека

Исследователи рассказали о трех местах на планете, где еще ни разу не были люди. Об этом сообщили в информационном агентстве «Кулик».

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Список открывает Новогебридский желоб в Тихом океане. Он находится недалеко от восточных берегов Австралии. Попасть туда очень сложно, поэтому ученые изучают это место только с помощью глубоководных аппаратов. Когда-то именно здесь исследователи обнаружили скрытые от науки виды морской фауны.

На втором месте расположился пик горы Гангкхар Пуенсум, которая находится между Бутаном и КНР. Высота пика — 7570 метров. Исследователи открыли его более 100 лет назад. Однако за это время никто так и не смог туда забраться. Сложные климатические условия делают любые экспедиции практически невозможными.

На последнем месте — пещера Шондонг во Вьетнаме, расположенная в национальном парке Фонгня-Кебанг. Она отличается необычным микроклиматом, по дну пещеры протекает подземная река. Комплексное исследование внутреннего пространства пещеры по-прежнему остается сложной задачей для ученых, подытожили в информагентстве.