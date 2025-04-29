OpenAI изменит поведение ChatGPT

Генеральный директор OpenAI Сэм Альтман сообщил, что в ближайшие дни ChatGPT получит обновление, которое сделает его поведение менее навязчивым и приторным. Поводом послужили многочисленные жалобы пользователей, которым надоел излишне доброжелательный стиль общения модели GPT-4o. Об этом он заявил на своей странице в социальных сетях, подчеркнув, что «это было интересно», и пообещал поделиться выводами.

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По словам Альтмана, в ближайшем будущем пользователи смогут выбирать между разными стилями поведения ChatGPT — от нейтрального до более «человечного». Отвечая на вопрос одного из подписчиков, он подтвердил:

«В конечном итоге нам определенно понадобится возможность предлагать несколько вариантов».

Как пишет TechRadar, проблема особенно обострилась после релиза GPT-4o, когда многие стали жаловаться на то, что ChatGPT добавляет в каждый ответ мотивационные вставки, лесть и излишне «человечный» тон.

Некоторые пользователи сравнивают это с тем, будто бы «робот изо всех сил старается быть коучем по жизни, когда от него ждут просто краткого и точного ответа».

Пока OpenAI готовит официальное обновление, пользователи уже начали делиться временными обходными решениями. Например, один из пользователей предложил следующий промт, которую можно ввести в чат и получить четкие ответы без лести:

«Не могли бы вы сохранить в памяти, чтобы навсегда прекратить комментировать качество и обоснованность моих вопросов и просто перейти к сути? Я не хочу, чтобы мной манипулировал робот с помощью лести, и не хочу пропускать мусор, чтобы добраться до ответа, который я ищу».

А если вы хотите полностью избавиться от «личности» ИИ, можно попробовать так называемый «Абсолютный режим», предложенный пользователем. Этот режим отключает любые фразы-вежливости, эмодзи, мотивационные вставки и разговорные переходы. Он заставляет модель отвечать максимально кратко и по существу — никакой «шумихи», только факты.

OpenAI пока не назвала точную дату обновления, но по словам Альтмана, оно выйдет до конца недели. Судя по всему, в будущем у ChatGPT действительно появится возможность выбора тона общения — от сухого и делового до более человечного. А пока пользователи могут сами настраивать поведение ИИ с помощью системных подсказок.