Windows 11 позволит отключить цензуру в голосовом наборе текста

Microsoft позволит отключать фильтр нецензурной лексики при голосовом наборе текста в Windows 11, сообщает The Verge. Обновление пока доступно только участникам программы Windows Insider в бета-канале.

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Голосовой набор, активируемый комбинацией клавиш Win + H, ранее автоматически заменял нецензурные слова звездочками, что раздражало тех, кто хотел диктовать текст без цензуры. Теперь в настройках появилась опция "Фильтр нецензурной лексики", которую можно отключить, чтобы система записывала все слова как есть. Это делает голосовой ввод более гибким, особенно для неформального общения.

Функция пока тестируется на Copilot+ ПК — категории устройств Windows 11, выпущенных в прошлом году. Если тестирование пройдет успешно, Microsoft планирует внедрить нововведение для всех пользователей в ближайшие месяцы.