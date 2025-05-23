Планета K2-18b: правда ли «Джеймс Уэбб» нашел признаки жизни?

K2-18b — самая горячо обсуждаемая планета на данный момент. Потенциально обитаемый мир на орбите маленькой красной звезды в созвездии Льва прославился из-за научной работы, заявившей, что телескоп «Джеймс Уэбб» обнаружил на ней потенциальные признаки жизни. Портал livescience.com разобрался, что именно нашли ученые и что произойдет дальше.

© Wikipedia

В отличие от оптических телескопов, таких как «Хаббл», «Джеймс Уэбб» не может рассматривать поверхности планет напрямую. Он ищет биосигнатуры, или химические признаки жизни, с помощью инфракрасных инструментов, изучающих отражение или поглощение звездного света атмосферами планет. В итоге телескоп получает статистику по свету — спектру, способную раскрыть состав атмосферы планеты. А уже по этим данным можно сделать предположения об условиях на поверхности.

Авторы свежей научной работа, составленной под началом Кембриджа, использовали «Джеймс Уэбб» для анализа атмосферы K2-18b и засекли следы двух серных молекул — диметил сульфида и диметил дисульфида. На Земле их производят лишь микроскопические формы жизни, вроде фитопланктона. Если диметил сульфид можно получить каким-то естественным механизмом, то наука пока о нем не знает.

Хотя даже сами авторы работы признают, что очень скептически относятся к собственным результатам, их же пресс-релиз назвал открытие «самым многообещающим» доказательством существования внеземной жизни. Текст описывает K2-18b как океаническую планету, которая, в теории, может быть «полна жизни. При этом другие научные работы выдвигали предположения, что океан K2-18b, на самом деле, может состоять из магмы.

Несмотря на это, главный автор научной работы, профессор Никку Мадхусудан, отдельно акцентирует, что его команда пока не нашла живые организмы на K2-18b. Хотя результаты работы достигли определенного уровня статистической значимости, их недостаточно, чтобы назвать находку важным научным открытием.

У общественности пока нет нужного объема информации, чтобы подтвердить или опровергнуть заявление кембриджцев. Полный набор данных, собранных «Джеймсом Уэббом» для научной работы, открылся для публичного доступа лишь недавно — специалистам предстоит потратить время на его изучение, чтобы сформулировать четкий ответ. А некоторые команды ученых уже попытались воссоздать результаты эксперимента с помощью собственных данных, но безуспешно.

Как бы то ни было, все, включая самих авторов научной работы, согласны, что для прояснения ситуации требуются дополнительные наблюдения за K2-18b. Наверняка многие исследователи запросят больше времени с «Джеймсом Уэббом», чтобы рассмотреть планету, пока она будет пролетать перед своей звездой. К счастью, это почти ежемесячное событие: K2-18b совершает пассаж каждые 33 дня.