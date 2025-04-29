На Землю падает старый советский спутник

Запущенный к Вене космический аппарат «Космос - 482» должен вернуться в атмосферу Земли в период с 8 по 11 мая и вполне может пережить падение. Какова вероятность того, что аппарат окажется на территории России и что нужно делать при его обнаружении, в материале «Рамблера».

В 1972 году Советский Союз запустил два космических зонда, предназначенных для изучения Венеры. «Венера - 8» успешно достигла своей цели, а ее дублер «Космос - 482» так и не смог выйти за пределы земной орбиты и вращался вокруг планеты 53 года. Ученые ожидают, что аппарат все же вернется в атмосферу Земли в период с 8 по 11 мая.

При этом, так как «Космос - 482» «приспособлен к жесточайшим условиям», которые присущи Венере, он вполне «способен в целости добраться и до поверхности Земли», пояснил РБК популяризатор космонавтики, автор блога «Открытый космос Зеленого кота» Виталий Егоров.

«Мала вероятность, что он упадет именно на территорию России, поскольку он летает вокруг Земли с наклонением 52 градуса, а большая часть территории России лежит севернее этих широт», - заявил Егоров.

При этом он отметил, что аппарат априори принадлежит «Роскосмосу», так как Россия — правопреемник СССР, и если он повредит чью-нибудь собственность, то ответственность тоже ляжет на российскую госкорпорацию.

В свою очередь доктор физико-математических наук, ведущий научный сотрудник Главной (Пулковской) астрономической обсерватории РАН Георгий Гончаров усомнился в том, что сроки падения аппарата верные, и предупредил, что если сегодня-завтра «не появится подтверждения от реальных ученых», то это означает, что «дата на самом деле неизвестна».

А глава Центра коллективного пользования «Международной сети телескопов для научных и прикладных задач» Института прикладной математики имени Келдыша РАН Виктор Воропаев отметил, что станция упадет между 52 градусом северной широты и 52 градусом южной широты, но сейчас предугадать точное место падения нельзя, пишет «Вести. Воронеж».

«Если Воронежу «повезет», то ни в коем случае не подходите к аппарату. Внутри него есть пиропатроны. Сложно сказать, в каком они состоянии через 50 лет после запуска. Обязательно вызывайте МЧС и уходите в безопасное место, – предупредил он.

В свою очередь Марко Лангбрук в своем блоге SatTrackCam Leiden отметил, что риски от падения советского аппарата «аналогичны рискам от падения метеорита», при этом «существует крайне малая вероятность того, что посадочный парашют «Космоса - 482» может раскрыться и смягчить удар», пишет Popular sciense.

Ранее в атмосфере Земли сгорел космический телескоп NEOWISE от NASA, запущенный в декабре 2009 года. Он был оснащен инфракрасной камерой и за первый год работы обнаружил самые яркие галактики в космосе, миллионы скрытых черных дыр и открыл самый холодный класс звезд. Миссия телескопа была завершена досрочно из-за солнечной активности.