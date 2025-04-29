Amazon запустила первую серийную партию спутников Kuiper

Компания Amazon в рамках миссии KA-01 запустила первую серийную партию спутников Kuiper. Об этом сообщает издание NSF.

© Lenta.ru

Ракета Atlas V компании United Launch Alliance (ULA) стартовала с 41-го комплекса баз Космических сил США на мысе Канаверал во Флориде сегодня, 29 апреля, в 02:01 по московскому времени. Через 18 минут полезная нагрузка из 27 спутников отсоединилась от носителя.

Ранее издание SpaceNews сообщало, что ULA запланировала запуск миссии KA-01 на 29 апреля.

В декабре 2023 года портал со ссылкой на Amazon сообщил, что находящиеся на околоземной орбите два прототипа спутников широкополосного доступа в интернет Kuiper успешно связали по оптическому каналу связи.